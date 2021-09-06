《駐京專電》方星海：豐富滬深港通標的，Ａ股指數期貨年內交易

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國國際金融年度論壇舉行，中證監副主席

方星海在論壇上表示，將繼續堅定不移擴大對外開放，推出更多務實性開放舉措，進一步優化滬

深港通機制，豐富滬深港通標的，制定交易所市場熊貓債管理辦法，防範資金大進大出風險。他

又指，香港Ａ股指數期貨將於年內開始交易，這將為境外投資者投資Ａ股市場提供良好的風險管

理工具。



＊完善和拓展滬倫通機制，完善企業境外上市監管制度＊



方星海表示，堅持開放合作是應對全球挑戰的必然選擇。他提出，一是進一步推動資本市場

制度型開放。優化和拓展外資參與境內證券期貨市場的渠道和方式，落實合格境外投資者新規，

便利境外投資者配置人民幣資產。推動境外機構投資者參與交易所債券市場制度落地，制定交易

所市場熊貓債管理辦法，進一步便利境外機構來華發行熊貓債。擴大商品和金融期貨市場對外開

放，推出更多國際化品種，探索結算價授權等多元化開放路徑。深化境內外資本市場互聯互通，

完善和拓展滬倫通機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度。



＊堅決維護香港國際金融中心地位，防範資金大進大出風險＊



二是進一步發揮香港在中國資本市場開放中的作用。中證監將堅決維護香港國際金融中心地

位，一如既往支持內地和香港開展全方位多層次務實合作，包括進一步優化滬深港通機制，豐富

滬深港通標的；平穩做好在香港推出Ａ股指數期貨的各項工作，推出之後做好跨境監管；支持境

內外企業赴香港上市；支持粵港澳大灣區建設，推動香港全面融入國家發展大局。

三是進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設。堅持「放得開、看得清、管得

住」的要求，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，保持資本市場平穩運

行，防範資金大進大出風險。深化跨境監管合作，妥善解決監管合作上碰到的問題，切實維護跨

境投融資活動的正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。

２０２１年１－８月，共有３３３家企業在境內首發上市，ＩＰＯ、再融資合計８８４９億

元人民幣；共有１６家境內企業實現Ｈ股境外融資約９４２億港元。

