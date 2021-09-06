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即市新聞

06/09/2021 09:05

【北交所】北京證券交易所就三大基本業務規則徵意見

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京證券交易所發布公告，就上市規則、交
易規則和會員管理規則公開徵求意見。北交所的目標為在新三板掛牌１２個月的創新層公司，新
股首日不設漲跌幅限制，上市次日起漲跌幅限制為３０％。　投資者交易申報１００股起、以１
股為單位遞增。
　　三大基本業務規則為《北京證券交易所股票上市規則（試行）》、《北京證券交易所交易規
則（試行）》、《北京證券交易所會員管理規則（試行）》。規則將構建起證券交易所的基本制
度框架。

＊設置四套上巿標準，研發創新能力強的創新型未盈利企業可上巿＊

　　針對《上市規則》，北交所在答記者問時表示，對精選層現有的分層管理、公司治理、信息
披露、股票停復牌等單項業務規則進行體系化整合。主要由發行上市、持續監管、退市機制、自
律監管和違規處理等四部分組成。
　　根據規則，企業到北交所掛牌上市，與精選層的掛牌條件保持一致，北交所設置市值條件和
財務條件的四套標準，具有較好的包容性。標準一側重財務指標，市值起輔助作用；標準二側重
關注市值標準，適應盈利模式清晰、業務快速發展的企業；標準三針對具有一定研發能力且研發
成果已初步實現業務收入的企業；標準四主要面向市場高度認可、研發創新能力強的創新型未盈
利企業。

＊不得濫用停復牌機制，重大違法企業轉入退市板塊＊

　　對於上市公司停復牌，《上市規則》提出，要按照「少停、短停、分階段停」的監管原則，
要求上市公司不得濫用停復牌機制，確保市場交易的連續性。其中，籌劃重大資產重組或發行股
份購買資產的，停牌時間壓縮至不超過１０個交易日；籌劃其他重大事項的，不超過５個交易日
；因特殊情形延期復牌的，連續停牌總時長不超過２５個交易日。
　　《上市規則》還明確了主動退市與強制退市安排，強制退市分為交易類、財務類、規範類和
重大違法類等四類情形，構建了多元豐富的指標組合。
　　北交所充分發揮與新三板市場一體發展的制度優勢，對於退市公司，符合基礎層掛牌條件或
創新層條件的，鼓勵進入相應層級掛牌交易，繼續發展；存在重大違法等情形，不符合掛牌條件
的，轉入退市公司板塊。此外，北交所退市公司符合重新上市條件的，可以申請重新上市。

＊３０％漲跌幅限制，實施臨時停牌機制＊

　　根據《交易規則》，北交所交易制度整體延續精選層以連續競價為核心的交易制度，漲跌幅
限制、申報規則、價格穩定機制等其他主要規定均保持不變，體現中小企業股票的交易特點，同
時確保市場交易的穩定性和連續性。
　　漲跌幅限制方面，北交所實行３０％的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保
障價格發現效率。上市首日不設漲跌幅限制，實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首
次上漲或下跌達到或超過３０％、６０％時，盤中臨時停牌１０分鐘，復牌時進行集合競價。連
續競價期間，對限價申報設置基準價格＋╱－５％的申報有效價格範圍，對市價申報採取限價保
護措施。
　　按照規則，投資者買賣申報的最低數量為１００股，每筆申報可以１股為單位遞增。單筆申
報數量不低於１０萬股或成交金額不低於１００萬元的，可以進行大宗交易。

＊作為公司制交易所實行會員管理＊

　　北交所作為公司制交易所實行會員管理，會員是證券公司開展業務的資格載體。北交所表示
，一方面是落實上位法的要求。《證券法》規定了證券交易所應當制定會員管理規則，《證券交
易所管理辦法》就證券交易所對會員的監管職責予以規範，授權證券交易所規定會員種類、資格
及權利義務。
　　另一方面是便於市場理解。在公司制下，交易所對參與市場業務的證券公司的監管要求，與
會員制交易所對會員的監管要求總體一致。從市場參與者的角度看，公司制交易所對參與業務的
證券公司使用「會員」的表述，便於接受和理解。此外，境內外公司制交易所對參與市場業務的
證券公司實施會員管理已有成熟經驗，北交所《會員管理規則》予以了充分借鑑。

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