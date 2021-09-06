【大灣區】橫琴合作區方案發布，粵澳進入共商共建共管共享新階段

《經濟通通訊社６日專訊》中共中央、國務院昨日（５日）發布《橫琴粵澳深度合作區建設

總體方案》，標誌著橫琴開發進入粵澳全面合作共商共建共管共享的新階段。

《方案》明確，橫琴粵澳深度合作區實施範圍為橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管

區域，總面積約１０６平方公里；明確橫琴合作區四個新的戰略定位分別是：促進澳門經濟適度

多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵

港澳大灣區建設的新高地。

根據戰略定位，《方案》提出了「三步走」的目標，到２０２４年澳門回歸２５周年時，粵

澳共商共建共管共享體制機制運作順暢，在合作區居住、就業的澳門居民大幅增加，琴澳一體化

發展格局初步建立，促進澳門經濟適度多元發展的支撐作用初步顯現。

到２０２９年澳門回歸３０周年時，合作區與澳門經濟高度協同、規則深度銜接的制度體系

全面確立，琴澳一體化發展水平進一步提升，促進澳門經濟適度多元發展取得顯著成效。

到２０３５年，合作區經濟實力和科技競爭力大幅提升，公共服務和社會保障體系高效運轉

，琴澳一體化發展體制機制更加完善，促進澳門經濟適度多元發展的目標基本實現。（ｌｃ）

