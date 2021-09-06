【大灣區】橫琴深度合作區發展高端製造產業、企業所得稅獲優惠

《經濟通通訊社６日專訊》橫琴粵澳深度合作區建設總體方案公布，《方案》提出了一系列

支持措施。比如，在發展科技研發和高端製造產業方面，《方案》要求，大力發展集成電路、電

子元器件、新材料、新能源、大數據、人工智能、物聯網、生物醫藥產業。加快構建特色芯片設

計、測試和檢測的微電子產業鏈。建設人工智能協同創新生態，打造互聯網協議第六版（ＩＰｖ

６）應用示範項目、５Ｇ應用示範項目和下一代互聯網產業集群。



＊降低澳資金融機構設立銀行、保險機構准入門檻＊



在發展現代金融產業方面，《方案》提出，支持合作區打造中國－葡語國家金融服務平台。

鼓勵社會資本設立多幣種創業投資基金、私募股權投資基金，吸引外資加大對合作區高新技術產

業和創新創業支持力度。鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關投資貿易中使用人民幣

。支持澳門在合作區創新發展財富管理、債券市場、融資租賃等現代金融業。支持合作區對澳門

擴大服務領域開放，降低澳資金融機構設立銀行、保險機構准入門檻。支持在合作區開展跨境機

動車保險、跨境商業醫療保險、信用證保險等業務。



＊減按１５％的稅率徵收企業所得稅＊



在稅收優惠政策方面，《方案》明確，對合作區符合條件的產業企業減按１５％的稅率徵收

企業所得稅，將有利於澳門經濟適度多元發展的產業全部納入政策範圍。對在合作區設立的旅遊

業、現代服務業、高新技術產業企業新增境外直接投資取得的所得，免徵企業所得稅。對在合作

區工作的澳門居民，其個人所得稅負超過澳門稅負的部分予以免徵。

在跨境融資領域，合作區將探索建立新的外債管理體制，完善企業發行外債備案登記制管理

，全面實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理，穩步擴大跨境資產轉讓範圍，提升外債資金匯兌便利

化水平。（ｌｃ）

