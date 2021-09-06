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06/09/2021 11:48

【大灣區】珠海市委：舉全市之力支持配合服務好橫琴合作區建設

　　《經濟通通訊社６日專訊》珠海市委書記郭永航主持召開市委常委會會議，專題學習《橫琴
粵澳深度合作區建設總體方案》。
　　會議指出，舉全市之力支持配合服務好橫琴粵澳深度合作區建設。要緊緊圍繞促進澳門經濟
適度多元發展支持配合服務橫琴粵澳深度合作區建設。
　　會議提出，一要在服務「一國兩制」大局、國家發展戰略全局上下功夫，不斷推出新舉措、
取得新突破。
　　二要按照「四新」戰略定位、三個階段性目標和「四新」重點任務一項一項抓落實，支持配
合服務合作區建設開好局、起好步。
　　三要準確把握推進合作區建設的原則要求，自覺在中央頂層設計下想問題、作決策、抓落實
，確保始終沿著正確方向有序推進。
　　四要準確把握推進合作區建設的珠海角色、珠海使命，充分發揮與澳門地緣相近、人緣相親
的優勢，集中資源、集中力量、擔當作為，全力以赴支持好、配合好、服務好合作區建設。
　　五要準確把握推進合作區建設的重大利好，深入挖掘、充分利用《總體方案》蘊含的巨大改
革利好、發展利好、民生利好，建立協調聯動、政策效應傳導機制，加快建設粵港澳大灣區澳珠
極點，形成強大整體發展效應。
　　六要準確把握推進合作區建設的改革開放屬性，繼續發揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的
特區精神，堅持用改革開放的辦法支持配合服務合作區建設，確保各項任務全面落實、順利推進
。（ｃｔ）

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