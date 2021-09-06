【大灣區】廣東銀保監：做好「四大著力」，推動橫琴金融改革創新

《經濟通通訊社６日專訊》國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。廣東銀保監
局已成立了金融支持粵澳深度合作區建設的領導小組，為金融支持橫琴粵澳深度合作區建設提出
建言３０餘條。
廣東銀保監局負責人表示，《方案》具體到金融業方面，明確了合作區金融改革、創新、開
放的新方向，對促進國家金融改革創新、推動金融業擴大對外開放、促進粵港澳大灣區金融市場
互聯互通具有重要意義。主要體現在「四個有力」：一是有力促進產業多元化。二是有力促進澳
門居民新家園建設。三是有力促進金融業更高水平的開放融合。四是有力促進「一國兩制」新實
踐。
＊支持澳資金融機構在合作區設分支＊
下一步，廣東銀保監局重點做好「四大著力」：一是著力推動金融業發展成為促進澳門經濟
適度多元的「新動力」。支持澳資金融機構在合作區設立銀行、保險機構，支持在合作區開展跨
境機動車保險、跨境商業醫療保險、信用證保險等業務。支持符合條件的法人金融機構赴合作區
設立分支機構、理財公司及其專業子公司、金融資產投資公司專業投資子公司等金融機構。
二是著力推動金融業成為架起粵澳深度合作的「金橋梁」。圍繞澳門產業多元所需，支持合
作區重點發展的科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿等產業及其關
聯產業等加快發展，推動合作區成為促進澳門經濟適度多元發展的新平台。
＊全面放開澳門機動車便利出入合作區＊
三是著力推動金融業成為便利澳門居民就業生活的「金鑰匙」。推進粵澳跨境車險「等效先
認」落地實施，實現「一張保單保兩地」，推動全面放開澳門機動車便利出入合作區，為打造便
利澳門居民生活的新空間增添馬力。推動具有澳門等境外執業資格的金融領域專業人才，在符合
監管要求條件下，經備案後在合作區提供服務。支持保險機構在合作區先行先試區域性特色保險
產品，加快推動設立保險服務中心，便利跨境保險服務。加大金融產品創新力度，支持澳門青年
就業創業。
四是著力推動粵澳金融業構建一體化高水平開放「新體系」。鼓勵和支持銀行機構在合作區
開展跨境人民幣結算業務，積極探索構建電子圍網系統，推動合作區金融市場率先高度開放。鼓
勵和支持銀行機構加大力度，創新服務手段和服務方式，支持合作區投資和貿易便利化。
目前，橫琴共有銀行機構２６家、保險機構１６家，其中法人銀行保險機構５家，逐步形成
體系完備、功能齊全、結構多元的現代金融服務體系。（ｃｔ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動