【大灣區】廣東銀保監：做好「四大著力」，推動橫琴金融改革創新

《經濟通通訊社６日專訊》國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。廣東銀保監

局已成立了金融支持粵澳深度合作區建設的領導小組，為金融支持橫琴粵澳深度合作區建設提出

建言３０餘條。

廣東銀保監局負責人表示，《方案》具體到金融業方面，明確了合作區金融改革、創新、開

放的新方向，對促進國家金融改革創新、推動金融業擴大對外開放、促進粵港澳大灣區金融市場

互聯互通具有重要意義。主要體現在「四個有力」：一是有力促進產業多元化。二是有力促進澳

門居民新家園建設。三是有力促進金融業更高水平的開放融合。四是有力促進「一國兩制」新實

踐。



＊支持澳資金融機構在合作區設分支＊



下一步，廣東銀保監局重點做好「四大著力」：一是著力推動金融業發展成為促進澳門經濟

適度多元的「新動力」。支持澳資金融機構在合作區設立銀行、保險機構，支持在合作區開展跨

境機動車保險、跨境商業醫療保險、信用證保險等業務。支持符合條件的法人金融機構赴合作區

設立分支機構、理財公司及其專業子公司、金融資產投資公司專業投資子公司等金融機構。

二是著力推動金融業成為架起粵澳深度合作的「金橋梁」。圍繞澳門產業多元所需，支持合

作區重點發展的科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿等產業及其關

聯產業等加快發展，推動合作區成為促進澳門經濟適度多元發展的新平台。



＊全面放開澳門機動車便利出入合作區＊



三是著力推動金融業成為便利澳門居民就業生活的「金鑰匙」。推進粵澳跨境車險「等效先

認」落地實施，實現「一張保單保兩地」，推動全面放開澳門機動車便利出入合作區，為打造便

利澳門居民生活的新空間增添馬力。推動具有澳門等境外執業資格的金融領域專業人才，在符合

監管要求條件下，經備案後在合作區提供服務。支持保險機構在合作區先行先試區域性特色保險

產品，加快推動設立保險服務中心，便利跨境保險服務。加大金融產品創新力度，支持澳門青年

就業創業。

四是著力推動粵澳金融業構建一體化高水平開放「新體系」。鼓勵和支持銀行機構在合作區

開展跨境人民幣結算業務，積極探索構建電子圍網系統，推動合作區金融市場率先高度開放。鼓

勵和支持銀行機構加大力度，創新服務手段和服務方式，支持合作區投資和貿易便利化。

目前，橫琴共有銀行機構２６家、保險機構１６家，其中法人銀行保險機構５家，逐步形成

體系完備、功能齊全、結構多元的現代金融服務體系。（ｃｔ）

