【重拳監管】教育部：中小學生校外培訓材料不得出現超標超前問題

《經濟通通訊社６日專訊》國家教育部印發文件，對培訓機構自編的面向中小學生的所有線

上與線下、學科類與非學科類培訓材料提出全面規範要求，強調不得出現超標超前問題。

《中小學生校外培訓材料管理辦法（試行）》對培訓材料的思想性、科學性和適宜性提出了

明確要求；列出了十二條負面清單，強調要守牢政治底線，不得出現意識形態問題，確保正確育

人方向。



＊培訓材料編寫人員必須政治立場堅定＊



完善相關人員資質標準。培訓材料編寫研發人員必須政治立場堅定，全面貫徹黨的教育方針

，從事教育教學相關工作３年及以上，具有良好的思想品德和社會形象等；學科類人員應具備相

應教師資格證書，非學科類人員應具備相關行業資質證書或專業能力證明。審核人員還應具有較

高的政策理論水平和較豐富的相關教育或培訓經驗。

健全審核把關制度。由審批培訓機構的教育行政部門負責具體的監管工作，實行線上和線下

、學科類和非學科類培訓材料分類管理。學科類培訓材料採取校外培訓機構內部審核和教育行政

部門外部審核相結合的方式進行雙審核；其中，教育行政部門審核時，對線上及線下培訓相對固

定形式的基礎性材料進行全面審核，對以資料庫、視頻等形式存在的培訓材料進行抽查。非學科

類培訓材料在校外培訓機構內部審核基礎上，由各地教育行政部門協助相應主管部門開展抽查、

巡查。對培訓材料出現違規情況的，督促培訓機構限期整改，並按有關規定予以處理或查處。（

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