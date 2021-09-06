【阿富汗局勢】塔利班：冀與中國在經貿、電力基建等多個領域合作

《經濟通通訊社６日專訊》塔利班在阿富汗首都喀布爾媒體中心舉行新聞發布會，發言人塔

表示，中國作為重要的大國，塔利班希望未來阿富汗與中國在多個領域和方面開展合作，如經濟

和貿易方面、水利電力和天然氣管道等基礎設施建設等各個具體項目。（ｃｔ）



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