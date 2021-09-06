【聚焦人幣】財政部今年在香港分三期發行２００億人幣國債

《經濟通通訊社６日專訊》國家財政部宣布，今年在香港將分三期，發行共２００億元（人

民幣．下同）國債，規模分別為８０億元、６０億元及６０億元，具體細節將再作公布。

香港特區政府政府發言人表示，歡迎國家財政部連續第十三年在香港發行人民幣國債，充分

展示中央政府大力支持香港進一步鞏固作為國際金融中心，及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，

有助香港進一步促進債券市場的長足發展。（ｊｔ）



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