【新冠肺炎】台灣新增９宗本土確診，指揮中心建議維持二級警戒

《經濟通通訊社６日專訊》台灣今日新增１６宗輸入個案，其中９宗本土個案，及７宗境外

移入，沒有新增死亡個案。

台灣指揮中心說，本土確診案尚屬穩定，建議９月７日至２０日維持疫情二級警戒。行政院

長蘇貞昌說，變種病毒肆虐，請指揮中心在專業評估後，判斷各項防疫管制措施是否需進行調整

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