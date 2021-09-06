【聚焦人幣】渣打：人幣國際化全面提速，外商直投結算創歷史新高

《經濟通通訊社６日專訊》評估人民幣全球使用情況的渣打人民幣環球指數（ＲＧＩ）在今

年５月至７月期間，連續三個月上升。至７月，該指數創下歷史新高，反映人民幣國際化步伐全

面提速。渣打發布研究報告認為，８月，北向資金流動保持強勁，表明外資持有在岸資產的興趣

仍然強烈。此外，隨著中國對外貿易佔全球市場份額不斷擴大，官方數據顯示，６月至７月，不

僅商品貿易人民幣結算比例上升，服務貿易和外商直接投資的跨境人民幣結算比例亦突破或接近

歷史峰值。

報告稱，２０２１年以來，人民幣國際化用途更加豐富。２０１５年ＲＧＩ達峰以前，離岸

人民幣存款池更大，超３０％的中國商品貿易以人民幣計價（２０２１上半年這一比例約

１５％）。但２０２１年以來，通過港股通╱債券通項目以及外商直接投資╱對外直接投資等更

傳統渠道的跨境資本流動更大。



＊人幣短暫走弱未阻外國投資者持續看好＊



此外，截至６月底，外資持有在岸資產（含股票、債券、貸款和存款）由５月底的１０萬億

元增至１０﹒３萬億元，同比增長４３％。這表明６月人民幣短暫走弱並未阻止外國投資者持續

看好人民幣資產；進入三季度後，盡管市場不利因素增多，７月底到８月初港股通數據顯示北向

投資興趣仍然強烈。

跨境人民幣結算持續擴大。報告表示，６月和７月ＲＧＩ月環比增長分別為２﹒０％和

２﹒２％，其中跨境結算部分（基於ＳＷＩＦＴ數據）貢獻分別為０﹒５和１﹒０個百分點。除

證券組合投資流動外，近期貿易和直接投資相關流動同樣表現良好。與此同時，服務貿易和外商

直接投資的跨境人民幣結算表現更佳：６－７月份前者升至近七年峰值，而後者亦創下歷史新高

，預示未來ＲＧＩ增長將更具可持續性。（ｗｌ）

