  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2021 10:08

【聚焦人幣】渣打：人幣國際化全面提速，外商直投結算創歷史新高

　　《經濟通通訊社６日專訊》評估人民幣全球使用情況的渣打人民幣環球指數（ＲＧＩ）在今
年５月至７月期間，連續三個月上升。至７月，該指數創下歷史新高，反映人民幣國際化步伐全
面提速。渣打發布研究報告認為，８月，北向資金流動保持強勁，表明外資持有在岸資產的興趣
仍然強烈。此外，隨著中國對外貿易佔全球市場份額不斷擴大，官方數據顯示，６月至７月，不
僅商品貿易人民幣結算比例上升，服務貿易和外商直接投資的跨境人民幣結算比例亦突破或接近
歷史峰值。
　　報告稱，２０２１年以來，人民幣國際化用途更加豐富。２０１５年ＲＧＩ達峰以前，離岸
人民幣存款池更大，超３０％的中國商品貿易以人民幣計價（２０２１上半年這一比例約
１５％）。但２０２１年以來，通過港股通╱債券通項目以及外商直接投資╱對外直接投資等更
傳統渠道的跨境資本流動更大。

＊人幣短暫走弱未阻外國投資者持續看好＊

　　此外，截至６月底，外資持有在岸資產（含股票、債券、貸款和存款）由５月底的１０萬億
元增至１０﹒３萬億元，同比增長４３％。這表明６月人民幣短暫走弱並未阻止外國投資者持續
看好人民幣資產；進入三季度後，盡管市場不利因素增多，７月底到８月初港股通數據顯示北向
投資興趣仍然強烈。
　　跨境人民幣結算持續擴大。報告表示，６月和７月ＲＧＩ月環比增長分別為２﹒０％和
２﹒２％，其中跨境結算部分（基於ＳＷＩＦＴ數據）貢獻分別為０﹒５和１﹒０個百分點。除
證券組合投資流動外，近期貿易和直接投資相關流動同樣表現良好。與此同時，服務貿易和外商
直接投資的跨境人民幣結算表現更佳：６－７月份前者升至近七年峰值，而後者亦創下歷史新高
，預示未來ＲＧＩ增長將更具可持續性。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning06/09/2021
溫傑：憂碳酸鋰價格攀升對比亞迪負面影響未完全反映　240元才考慮
財經熱話06/09/2021
【陶觀天下】非農就業驟跌　歐洲政策待變
財經熱話03/09/2021
【港所減費】港交所向券商提供月費折扣及贈免費串流報價單位　張華峰冀提供更多優惠
中國故事03/09/2021
《神州經脈》北京擬建證交所　財新服務業PMI縮　滬指斷五連升
財經熱話03/09/2021
《股市一周》科技股連升兩周 港股全周升494點守20天線
財經熱話03/09/2021
看好集裝箱運費持續上漲 中遠海控擲逾百億元購船股價逆市上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金