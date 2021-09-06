【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今收水４００億元

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場本周共１３００億元逆回購到期。其中，周一和周二逆回購到期規模均為５００億

元，即今日淨回籠４００億元。周三到周五各有１００億元逆回購到期。（ｃａ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動