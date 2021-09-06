【大國博弈】商務部：對美國聚苯醚以保證金形式實施反傾銷措施

《經濟通通訊社６日專訊》中國商務部公布，對原產於美國的進口聚苯醚反傾銷調查初步裁

定，初步認定存在傾銷。商務部決定，明日（７日）對沙烏地基礎工業創新塑料美國有限公司徵

收的保證金比率為１８﹒３％；對其他美國公司的徵收比例為４８﹒６％。（ｗｌ）



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