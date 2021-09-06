【加碼調控】三亞：商品房整體備案均價不得超過近期網簽價格

《經濟通通訊社６日專訊》海南三亞發布下發《關於進一步加強商品房銷售價格備案管理的
通知》提出，２０２１年９月１日前已經備案的項目，須將未網簽房源重新進行價格備案，整體
備案均價不得超過該項目近期網簽價格。經核准價格備案的商品住房項目，原則上１年內不得上
調備案價格。初次申報商品住房銷售價格備案的新建商品住房項目，整體備案均價不得超過同地
段、同品質、同類型項目近期網簽價。
商品房價格備案時，開發企業須出具《商品房銷售價格承諾書》，承諾不超出備案價格銷售
或將委托裝修、購買車位、加入會員等作為購房前置條件捆綁銷售變相漲價。此外，申報非商品
住房銷售價格備案的，銷售價格應控制在合理區間。
上海中原地產市場分析師盧文曦表示，此次三亞對於商品房銷售價格的管控非常細致且具備
可操作性。從此前國家統計局公布的相關數據來看，三亞的房地產市場調控仍面臨一定壓力。從
整個商品房銷售價格管控的實際來看，新政要求未網簽房源須重新進行價格備案，整體備案均價
不得超過該項目近期網簽價格，說明後續房源實際價格已幾無上漲可能。（ｗｌ）
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