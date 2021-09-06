【新冠肺炎】廣州越秀區隔離酒店再發現一宗本土無症狀感染個案

《經濟通通訊社６日專訊》在廣州市疫情防控６日新聞發布會上，廣州市衛生健康委副主任

陳斌通報，５日新增１例境內無症狀感染者唐某，與４日感染者同為越秀區入境隔離酒店東海大

廈工作人員。

截至９月６日１２時，初步甄別唐某在穗密接者９６人，已全部落實集中隔離措施，核酸檢

測結果均為陰性，已排查到在穗次密接者３８８人，已全部落實健康管理措施。（ｃａ）

