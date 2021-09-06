【新冠肺炎】消息：日出康城領都住戶美國返港後染疫，大廈料強檢

《經濟通通訊社６日專訊》消息指，一名確診患者從美國抵港，在機場檢測的結果呈陽性，

他於２１日潛伏期內曾在本港逗留，當局為審慎起見，將會其住所日出康城領都，納入強制檢測

公告，預計稍後要接受強制檢測。（ｃｌ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動