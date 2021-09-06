【紓困措施】陳茂波對申領消費券混亂致歉，增三補辦手續服務中心

《經濟通通訊社６日專訊》財政司司長陳茂波在網誌就申領消費券時引起的混亂致歉。他表

示，日前辦事處因人流驟增而出現較長輪候時間，也見到有些長者舟車勞頓到旺角辦手續，對此

感到很抱歉，亦反映當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間。

他續指，目前尚餘約一萬個登記因資料有誤或不全而無法進一步處理。為更便利這批市民作

重新登記，今日起將增設３個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總局、大埔運頭塘鄰里社區

中心和屯門良景社區中心，開放時間為周一至周六、早上９時至下午６時，服務時間至９月１５

日。連同現時在旺角始創中心的秘書處，將合共有４個服務中心讓相關市民補辦手續。

陳茂波又指，已收到第一期消費券的市民總數已增加至６３０多萬，對市道帶來有效的刺激

、商戶的生意明顯增加，充分反映計劃的成效。他期望下月１日首批領券的市民獲發第二期消費

券時，為市場帶來新一輪的消費力。但這個首次推行的計劃同時有挑戰和難題，包括如何協助長

者接上數碼渠道，面對挑戰當局不應迴避，而是要正視和化解。他指消費券計劃的執行需要不時

檢討和修正，更好實現計劃的初心，讓市民和整體社會都受惠。（ｓｌ）

