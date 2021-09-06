港交所擬建立粵港澳統一碳市場，冀年底前與證監會完成研究

《經濟通通訊社６日專訊》港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺出席立法會財經事務委

員會會議時表示，上海已經開展全國碳排放交易市場，但交易量普通，主要是未有外國投資者可

參與，亦未有碳期貨產品提供。她指，香港難以建立一個獨立的碳排放限額市場，因此正與地區

性的廣東及深圳碳交易所溝通，冀借助對方經驗，研究建立粵港澳統一碳市場。

許淑嫺指，期望利用債券通及滬深港通等現有渠道，將投資者帶入大灣區統一碳市場，會與

證監會研究，期望年底前完成。她提到港交所已成立可持續及綠色交易所，是亞洲首個多資產可

持續投資產品平台，亦已經與廣州期貨交易所簽訂備忘錄，共同研究雙方在境內外市場合作的可

能性，推動交易所清算技術合作等。



＊陳浩濂：綠色和可持續金融資助計劃收到數十宗初步資助申請＊



財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦在會上指，政府在今年５月推出的綠色和可持續金融資助

計劃，計劃深受業界歡迎，推出後的３個月已收到數十宗初步資助申請，目前已有十多宗正式資

助申請，部分已獲批，未來亦會繼續透過計劃吸引更債券發行及人借款人，利用綠色及金融平台

平台推廣業務。

陳浩濂又指，正研究在香港成立區域碳交易市場的可能性，以及碳金融產品市場的規模潛力等

，期望１２月可完成報告。他說，全球未有單一綠色金融標準讓市場參考，計劃今年發表的共通

綠色分類目錄，載列內地及歐盟綠色標準共通點，期望將本港的標準與兩地接軌。（ｓｌ）

