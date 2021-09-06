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06/09/2021 08:02

【企業盈喜】新華匯富（１８８）料全年虧轉賺最少２８００萬元

　　《經濟通通訊社６日專訊》新華匯富（００１８８）公布，預期截至６月３０日止年度純利
不低於２８００萬元，去年度虧損約４１００萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主因自營投資組合變現及未變現收益及經紀業務傭金增加。
　　該集團預期於本月中旬公布業績。（ｗｈ）

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