【企業盈警】諾發集團（０１３６０）料全年盈轉蝕最多６５０萬元

《經濟通通訊社６日專訊》諾發集團（０１３６０）公布，預期截至６月３０日止年度虧損

不多於約６５０萬元，去年度純利約１﹒４２億元。

該集團指，轉盈為虧主因受２０１９冠狀病毒病疫情持續，導致文化及娛樂分部收益減少約

２﹒７２億元以及展覽會及活動分部收益減少約４６１８萬元。該集團預期整體收益約２﹒２８

億元，按年跌近５９％。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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