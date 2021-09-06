通達（０６９８）建議分拆通達創智內地上市，籌最多７﹒７億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》通達集團（００６９８）公布，建議分拆持有９０％權益的附屬

公司通達創智在內地Ａ股上市，料集資最多約７﹒７億元（人民幣．下同）。

該集團指，通達創智從事為歐美大型品牌生產家庭耐用品、家用工具、體育用品及健康護理

用品，早於２０１９年向聯交所提交申請以作審批，但鑑於去年初爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫情導

致市況迅速轉變而延遲分拆。由於近期市況好轉，該集團決定恢復建議分拆，並計劃於１０月提

交建議Ａ股上市申請。

該集團指，假設發售規模佔通達創智經擴大股本２５％，料Ａ股上市集資介乎約６．６億至

７﹒７億元，其中約２﹒６４億元用作福建石獅市興新廠房，有關工程已於８月動工，料於

２０２３年下半年竣工；約２﹒８億元用作擴建福建廈門現有廠房，有關工程已於去年底動工，

料於２０２３年上半年竣工；約６７００萬元將用作明年至２０２４年期間升級現有研究與自動

化中心的開支，以及餘下８５００萬元用作一般營運資金。

該集團建議分拆將構成視作出售權益，料所得款項淨額與建議Ａ股上市完成時非控股權益應

佔的通達創智綜合資產淨值變動差額將計入其擁有人應佔權益。假設通達創智發行Ａ股數目佔擴

大股本的２５％，權益由９０％攤薄至６７﹒５％，料通達創智貢獻應佔盈利將減少，但料將增

加在綜合財務狀況表入帳的現金數額，以及總資產。

該集團指，建議分拆將業務分開，使投資者及融資者能獨立評估各業務的策略、功能、風險

及回報，而且各自擁有集資平台，可直接及獨立地進入債務及股權資本市場。

此外，該集團指，獲豁免須向現有股東提供通達創智Ａ股的保證配額，以顧全現有股東的利

益。（ｗｈ）

