【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒８億人幣，續買快手再沽騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》恆指低開６７點，報２６０２２點。最高跌３７點報２６０５２

點，最低跌２７８點報２５８１１點。恆指收報２５９０１點，跌１８８點或０﹒７２％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒８億元人民幣，增加８﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１７２１億元增加０﹒６％。其中港股通成交３６７﹒７億元，佔總成交

２１﹒４％。



＊京交所立，港交所驚＊



受到獲納入「深港通」下的港股通股票名單的刺激，快手連續第二日上升，今天股價升

２﹒０４％報９０﹒１５元，北水淨買入６﹒６億元。中國移動跌０﹒５２％報４８﹒２５元，

北水淨買入４﹒５億元。華潤電力無升跌報１９﹒９２元，北水淨買入４﹒１億元。騰訊控股昨

天回購２１萬股，每股介乎 ４９３﹒２至４９８﹒４元，涉資１﹒０４億元，但騰訊股價今天

仍跌１﹒６１％報４８８元，北水淨賣出７﹒９億元。內地宣布將設立北京證券交易所（京交

所），消息令港交所股價受壓。港交所股價上周五（３日）跌２﹒１７％報４８７﹒６元，北水

淨賣出７﹒８億元。中芯國際升０﹒４２％報２４﹒０５元，北水淨賣出４﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

快手 （０１０２４） ６﹒６０

中國移動 （００９４１） ４﹒４７

華潤電力 （００８３６） ４﹒０６

美團 （０３６９０） ２﹒７０

吉利汽車 （００１７５） ２﹒５７



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －７﹒８７

香港交易所 （００３８８） －７﹒７８

中芯國際 （００９８１） －４﹒１２

贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒８９

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