《日入而息》橫琴方案出台濠賭股漲，港交所研設粵港澳統一碳市場

《今天重點》﹡珠海市委表示舉全市之力支持配合服務好橫琴合作區建設；廣東銀保監表示

做好「四大著力」，推動橫琴金融改革創新；澳門中聯辦表示推動橫琴粵澳

深度合作區建設起好步；澳門政府表示橫琴合作區為澳門締造良好新機遇

﹡北京證券交易所有限責任公司註冊成立，徐明出任董事長

﹡港交所（００３８８）擬建立粵港澳統一碳市場，冀年底前與證監會完成研

究

﹡任志剛指中國成全球最大經濟體時間不太遠，市場應放心發展人民幣



《即日市況》﹡恆指高收２６１點報２６１６３，科指升４９點報６７７８



《深滬股市》﹡滬綜指收升１％創業板漲４％，成交連續３４日破萬億



《美元匯價》﹡非農放緩影響聯儲收水步伐，短期美匯或受壓；歐元最新報１﹒１８６２

╱６５，日圓最新報１０９﹒８８╱８９



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）擬建立粵港澳統一碳市場，冀年底前與證監會完成研

究

﹡Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）景元將繼續維持對控股股東Ａｓｐｅｎ的股權

控制

﹡中國鋁業（０２６００）包括幾內亞在內的所有業務均正常運營

﹡字節跳動關聯公司成立新公司，經營範圍包括遊戲開發

﹡利邦（００８９１）被聯交所附加復牌指引，繼續暫停買賣

﹡和黃醫藥（０００１３）今日起納入滬港通及深港通名單

﹡阿里巴巴公益基金會戰略升級，聚焦踐行共富等方面

﹡科濟藥業（０２１７１）獲納入深港通，今日起生效

﹡基石藥業（０２６１６）今日起被納入港股通名單

﹡壹傳媒（００２８２）主席葉一堅辭任，公司繼續停牌

﹡賽生藥業（０６６００）即日起獲納入深港通

﹡中電（００００２）與ＧＥ簽署ＭＯＵ，就應用於燃氣發電的先進減碳技術

進行合作

﹡港鐵（０００６６）中秋節將增加逾２５０班列車，不提供通宵服務

﹡海通國際（００６６５）推首隻ＥＳＧ主題亞洲企業高收益美元債ＥＴＦ

﹡俊知集團（０１３００）預中標中移動饋線集中採購項目，涉資２６﹒９億

元人民幣

﹡金地商置（００５３５）８月份合約銷售總額按年跌２４﹒７％至４８﹒３

億元人民幣

﹡大家樂（００３４１）消費券帶動人流上升，８月銷售凌厲

﹡中海宏洋（０００８１）首８個月合約銷售額按年升４２﹒４％

﹡中海外（００６８８）８月合約銷售額按年跌１３％至約２５０億元人民幣

﹡ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）馬來西亞工廠爆疫，料影響全年業務

表現

﹡亞太資源（０１１０４）紅利認股權證將於周三起開始買賣，股份代號為

１０７４



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）８月合同銷售金額按年升６５％至１２７億元人幣

﹡中國電力（０２３８０）附屬與黑龍江省雞西市簽新能源示範基地項目合作

協議



《神州民企》﹡騰訊（００７００）申請註冊ＷＥＣＨＡＴ ＣＬＯＵＤ商標；推「共同富

裕」主題配捐日，籌集善款合計４﹒３億；據報騰訊擬推出個人微信雲存儲

付費業務

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）黑石被要求提供更多信息供監管審查

﹡花樣年控股（０１７７７）８月銷售額按年減少２１％

﹡華眾車載（０６８３０）附屬成立合營公司，涉共３億元人民幣



《中國要聞》﹡中國中車表示間接控股公司時代電氣明日上海科創板上市

﹡德國駐華大使賀岩履新兩周辭世，曾為默克爾外交顧問

﹡人行１００億逆回購利率持平，今收水４００億元

﹡８月末境外機構投資銀行間債市佔總托管量３﹒４％

﹡人民銀行與印尼銀行啟動本幣結算合作框架

﹡習近平稱共謀大數據支撐可持續發展，加強國際合作；開展全球航空科技合

作十分必要、大有前途

﹡陳雨露稱將金融機構、業務、產品納入審慎監管框架

﹡銀保監表示保險業總體平穩，償付能力充足率高位運行；銀保監擬對保險集

團實行全面、穿透式監管

﹡劉鶴稱必須大力支持民營經濟發展

﹡上海金融局解冬稱將制定上海法院破產審判工作指引

﹡益力多因宣傳益生菌有新冠病毒防治作用被罰４５萬

﹡珠海市委表示舉全市之力支持配合服務好橫琴合作區建設

﹡廣東銀保監表示做好「四大著力」，推動橫琴金融改革創新

﹡澳門中聯辦表示推動橫琴粵澳深度合作區建設起好步

﹡澳門政府表示橫琴合作區為澳門締造良好新機遇

﹡深圳二手房８月成交量同比暴跌超八成，創逾十年新低

﹡華為ｎｏｖａ ９系列將於９月２３日上市

﹡三棵樹表示與中國恆大及旗下公司不存在融資性貿易業務

﹡中國外交部回應幾內亞兵變：反對政變奪權，呼籲釋放總統

﹡資產處置遲遲無進展，恆大債再度直墜兩境內債遭臨停

﹡內地油價年內第１１次上調，汽柴油每噸均升１４０元

﹡中物聯表示８月份中國快遞物流指數為１０１﹒１％

﹡上海嘉定區將在三年內逐步全域開放自動駕駛測試

﹡三亞表示商品房整體備案均價不得超過近期網簽價格

﹡加國就公民在華被捕滿千日舉行遊行，中方斥干涉司法

﹡商務部表示對美國聚苯醚以保證金形式實施反傾銷措施



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１７４９５點



《其他消息》﹡陳茂波對申領消費券混亂致歉，增三補辦手續服務中心

﹡支聯會否認為「外國代理人」，拒向警方提交資料；支聯會明日到警總交回

信，鄒幸彤澄清非交資料

﹡粵港澳三地聯合反罪惡，港警３個月拘２３２０人

﹡６１２人道支援基金暫停接受捐款，戶口尚餘約７２１萬元

﹡任志剛籲抓緊「十四五」規劃機會，倡恆指成分股可使用人幣買賣

﹡林鄭率團出席深港合作會議，呼籲港辦學團體積極融入大灣區發展

﹡ＴＨＥ ＨＯＬＢＯＲＮ最快本周公布首張價單

﹡中原十大屋苑周末錄１２宗成交，按周橫行

﹡深股通額度全日用近５１億元，外資連續１１日淨流入；滬股通額度全日用

２５億元，陸股通淨流入近３４億元

﹡東亞聯豐備戰理財通，首批推９隻基金

﹡傳跨境理財通或最快於國慶假期後開通

﹡債券通南向通傳國慶前啟動，最快本周公布詳情

﹡九龍諾富特酒店拆卸改建，今日中午起停業結束１３年營運

﹡故宮文化博物館預計明年７月落成，已組教育團隊制訂開館策略

﹡陸香港推新優惠，每位新客戶最高可享達１０２８元迎新獎賞



《北交所》﹡中證監表示培育成熟的北交所上市公司可到滬深所繼續發展

﹡北京證券交易所有限責任公司註冊成立，徐明出任董事長

﹡北京證券交易所就三大基本業務規則徵意見

﹡陳慶稱中國金融市場進一步發展，新交所願意提供支持



《重拳監管》﹡內地對學科類校外培訓實行政府指導價，上浮不超一成

﹡傳上海暫停對外投資ＶＩＥ審批，創企海外融資遇挫

﹡微博表示非理性追星，２１個韓星粉絲團被禁言３０日

﹡市監總局表示有力有序強化競爭監管，加快修訂反壟斷法



《新冠肺炎》﹡本港今日新增兩宗輸入確診，患者由印尼和美國抵港

﹡廣州越秀區隔離酒店再發現一宗本土無症狀感染個案

﹡台灣新增９宗本土確診，指揮中心建議維持二級警戒

﹡何栢良料Ｍｕ變種輸入個案或陸續有來

﹡許樹昌稱Ｍｕ變種新冠病毒暫時無流入香港社區

﹡逾百家旅行社及旅遊巴公司聯署要求政府提供援助

﹡外展隊為會德豐員工及家屬接種復必泰疫苗

﹡消息指日出康城領都住戶美國返港後染疫，大廈料強檢

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