《日出而作》前海合作區擴大７倍，沙特阿美下調亞洲區原油售價

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 假 期 休 市

標普５００ 假 期 休 市

納斯達克 假 期 休 市

倫敦富時１００ ７１８７．１８ 升 ４８．８３點╱０．６８％

法蘭克福ＤＡＸ １５８１４．６３ 升 １５０．９２點╱０．９６％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７００．４５ 升 ５３．５１點╱０．８０％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８１，歐元兌美元１．１８７４



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