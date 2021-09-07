《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ ７１８７．１８ 升 ４８．８３點╱０．６８％
法蘭克福ＤＡＸ １５８１４．６３ 升 １５０．９２點╱０．９６％
巴黎ＣＡＣ４０ ６７００．４５ 升 ５３．５１點╱０．８０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８１，歐元兌美元１．１８７４
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07/09/2021 07:46
《日出而作》前海合作區擴大７倍，沙特阿美下調亞洲區原油售價
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倫敦富時１００ ７１８７．１８ 升 ４８．８３點╱０．６８％
法蘭克福ＤＡＸ １５８１４．６３ 升 １５０．９２點╱０．９６％
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