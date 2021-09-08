【黃粱美夢】高端手機、汽車市場難做，股價料維持反覆格局

《經濟通通訊社記者吳藹林６日專訊》小米（０１８１０）今年上半年業績造好，收入及毛

利率均勝預期，智能手機全球市佔率令人驚喜，ＡＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備和人工智能助

理「小愛同學」的月活躍用戶數持續增長，反映其小米生態圈持續擴展並獲得正面回報。不過，

進入高端手機和造車市場的後果面臨具大不確定，未來可能有較大的資本投入需求。



＊研發高端手機投資成本大，小米乏專利＊



據Ｃａｎａｌｙｓ數據，今年第二季，小米的智能手機全球市佔率為１６﹒７％，首次晉升

全球第二。不過，有傳蘋果公司會在本月１４日發布其旗艦新ｉＰｈｏｎｅ，小米全球第二的地

位是否實至名歸，或許要待明年首季的銷售數據出爐方知分曉。

主席雷軍豪言小米的下一個目標是要在三年內拿下全球第一，意味除了要鞏固印度、印尼等

中低端市場地位外，更要在高端手機市場跑贏現任冠軍三星，以及暫時落後的蘋果公司。雷軍稱

會不惜代價持續投入高端手機研發，但在該方面的發展，小米明顯處於起步階段。據世界知識產

權組織（ＷＩＰＯ）發表的報告，在去年專利申請數量排名第一的是華為，申請了５４６４件Ｐ

ＣＴ專利。三星排名全球第二，申請量為３０９３件。小米甚至不在頭５０位的榜單上。

另外，縱使由去年開始，小米將複雜的線下體系整合為專賣與授權兩種形式，成功令在中國

的線下門店數目擴展至逾７６００間（目標是１００００間小米之家鄉鎮授權店），提升市佔率

及服務體驗，但小米給消費者的印象還停留在便宜及性價比高層面。

小米早前與台灣面板廠維信諾合作，推出折疊手機「小米ＭＩＸ ＦＯＬＤ」，要價９９９

９元至１２９９９元人幣，該機型曾創出開售首一分鐘銷量已突破４億人幣的佳績，惟產品評價

不算好，例如摺疊狀態下機身偏厚、攤開操作時有異物感、邊框太粗等缺點，目前無從評估若集

團推出價格更高、更高階的機型能否延續其銷量優勢。



＊小米電動車面對強勁對手＊



另外，小米在國際社會上缺乏品牌溢價，例如ｉＰｈｏｎｅ給予顧客已逐漸減少的虛榮感。

外媒ｓｅｌｌｃｅｌｌ在今年初公布的最新手機品牌忠誠度調查結果，發現蘋果ｉＰｈｏｎｅ手

機品牌忠誠度達歷史新高，顧客忠誠度為９２％，多數用戶表示下次換機依然會選擇ｉＰｈｏｎ

ｅ，對小米而言，要奪得蘋果的市場份額是頗大挑戰。

上月小米以約７７３７美元收購專注為高級駕駛員輔助系統感知、定位、規劃和控制提供演

算法，以及自動駕駛應用的完整軟件解決方案的自動駕駛公司深動科技，總計小米已先後在汽車

領域投資近３０間企業，包括半導體、車聯網、自動駕駛軟硬體等相關企業。雷軍曾透露，首款

小米電動車價位將落在１０萬人民幣以上的中高階市場，雖然電動車在內地需求量甚大，但同時

要面對多個傳統廠牌競爭，例如比亞迪（０１２１１）、吉利（００１７５）等均有生產相同價

位的車型，小米起步算遲，能否突圍而出成疑，市場仍以觀望為主。



＊回購股份雷聲大雨點小＊



在６月１０日，小米股東於周年大會通過回購最多逾２５﹒２億股（２５２０４６５６９０

股）的決議案，相當於當時一成股本，期限至下屆股東周年大會結束時。小米在公布業績後繼續

回購，截至９月６日止，集團累計回購３９３８萬股，因此理論上尚有逾２４﹒８１億股回購空

間。不過今年３月初，小米受到被列入美國國防部涉軍企業名單一事困擾，高調宣布啟用回購權

，擬斥資最多１００億元回購，但截至限期結束，實際上只用了４９﹒９３億元。用盡回購空間

似乎不是小米的一貫做法。

中國政府槍打出頭鳥，雷軍突然放棄對持有３﹒０８億股小米Ｂ類普通股的雷軍基金會控制

權，以至於小米的持股佔比降至不足一成。無論雷軍是否只為響應中國「共富論」自損三千，科

技巨擘對自身業務控制權愈來愈小是不爭的事實。小米未有盡力托市，其股價未能擺脫區間上落

格局更呈一浪低於一浪之勢，料短線於２３至２７元上落，技術上若跌穿２３元，股價將下試今

年３月上旬低位，不過市場氣氛較３月時樂觀，下試該水平的機會不大。

