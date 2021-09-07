【一文點評五車股】吉利落後必有因！東風、廣汽續抽升有無得諗？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻７日報道》吉利汽車（００１７５）８月汽車銷量繼續令人跌眼

鏡，按年、按月分別跌２２％及１１％，至逾８﹒８萬輛，屬年內第二差。不過，吉利股價懶理

銷售表現，半日隨市升逾１％。專家認為，吉利汽車新能源車銷量仍未及同業，行內選依然是比

亞迪（０１２１１）。



＊吉利銷量遠遜比亞迪，全年或不達標＊



吉利上月銷量８﹒８３萬輛，雖然創歷史同期新高，惟連續兩個月下跌。公司解釋，銷售倒

退受累於部分地區的疫情和全球芯片供應短缺影響。當中，新能源車銷量按年僅增長２４％，至

８２０１輛。首８個月累計銷量８１﹒７８萬輛，按年升９％，僅達全年目標１５３萬輛的５３

％。

正所謂「有比較才有傷害」，若將吉利與同樣已公布銷量的比亞迪相比，比亞迪可謂完勝。

比亞迪上月銷量逾６﹒８５萬輛，按年、按月皆升，前者增８６％、後者升１９％。當中，新能

源汽車銷量更按年急增約３倍至６﹒１４萬輛。首８個月銷量增幅更大幅拋離吉利，按年升６４

％至３７﹒２６萬輛。

另外，吉利聘請賓利前品牌設計總監任全球設計副總裁，提升車型設計競爭力；母企吉利控

股旗下網約車品牌「曹操出行」完成Ｂ輪融資，涉資３８億元人民幣，是今年以來網約車出行企

業獲得的內地最大額度單筆融資。

雖然銷量欠佳，吉利半日仍隨市升１﹒２５％，報２８﹒３元。其他汽車股則個別發展，比

亞迪獲麥格理上調目標價２１％，由２６５元升元３２１元，但半日股價仍逆市跌０﹒８％。最

新消息指，三星電子首季減持比亞迪，套現約１００億，持股量降至０﹒３％。



＊長汽進軍歐洲市場，黃師傅料值得憧憬＊



長城宣布進軍歐洲市場，公司將於明年推出兩款車型，包括「ＷＥＹ」Ｃｏｆｆｅｅ ０１

及「歐拉（ＯＲＡ）」小型電動車ＣＡＴ，預計今年底開始接受預訂。長城是繼比亞迪、吉利、

小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）和蔚來汽車後，最新一家部署出口歐洲的內地車企。

內地車企紛紛加入爭奪海外市場，如何判斷它們能否在當地站穩陣腳？輝立證券董事黃瑋傑

認為，可以生產和銷售基地的佈局時間作為參考，佈局時間愈長，生產銷售網絡理應愈完善，銷

情有望看好。他指出，長汽早於十年前已佈局海外市場，相比其他車企，其海外市場的前景值得

憧憬。



＊黃師傅：東風、廣汽僅追落後，籲勿高追＊



綜觀汽車股表現，以往落後的汽車股－－廣汽（０２２３８）及東風（００４８９）近期急

起直追，兩股分別於７月２８日錄年內新低，隨後顯著反彈。截至半日收市，分別累漲逾４７％

及４１％，成功在熱炒的汽車三寶中跑出。東風８月銷量按年及按月分別跌２５％及４％，至１

８﹒４４萬輛；首８個月累計銷量增近１０％，至１８０﹒１２萬輛。

黃師傅認為，龍頭汽車股升幅顯著，投資者擔心「摸頂」，因而揀選股價落後的二線汽車股

，故出現資金於板塊中輪動及分流現象。雖然廣汽的自主新能源品牌－－埃安銷量不俗，但兩股

現價偏離１０天線較遠，反映升勢過急。參考它們過往的走勢，均見衝高後迅速掉頭回落，提醒

散戶小心風險，籲勿高追。

黃師傅繼續對比亞迪投下信心一票，仍然視其為行業首選，主要由於其電池和汽車半導體業

務成熟，且刀片電池可自給自足並向外出售，受芯片短缺問題影響程度較少，看好收入增長持續

。

雖然吉利８月銷量未如理想，且有機會不達全年目標，而上月股價亦未有跟隨比亞迪、長汽

般創出年內新高；不過，近日走勢仍向好，１０天線剛好升穿２０天線，出現「黃金交叉」的利

好訊號，黃師傅建議持貨者可繼續持有，並以５０天線（現價約２５﹒７２元）作為離場位。由

於５０天線持續上升，離場位有望隨股價繼續上移。

