《盤後部署》港股現穿腳破頭向上機會大，阻力位看２７２００點

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚勞動節假期美股休市。德國製造業訂單錄增幅勝預期，科技

股帶動歐洲股市升勢。港股科技股亦造好，恆指開報２６１２３，升４４點，中證監主席易會滿

指正研究拓寬滬深港通標的範圍，港交所受惠向上，體品股有支持。港股全日高開高走，收報２

６３５３點，升１９０點或０﹒７３％，主板成交１４４８﹒２９億元。國指報９４６８點，升

９７點或１﹒０４％。科指報６８８７點，升１０９點或１﹒６１％。

易會滿亦提到要拓展和增潤滬倫通制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境

外從業人員資質認證機制等，Ａ股兩市收揚。上證綜指報３６７６點，升５４點或１﹒５１％，

成交６５８８﹒６８億元人民幣。深證成指報１４７０２點，升１５６點或升１﹒０７％，成交

７４３４﹒８９億元人民幣。



＊中國仍然歡迎外資進場，有助大市氣氛回暖＊



恆指昨日（６日）出現了穿腳破頭形態，屬利好訊號，具見底回升意味，而且轉向力度甚強

，甚至可影響中期趨勢。早前中國政府推出有關反壟斷和教育的監管措施嚇走不少外資，目前監

管措施對個股的影響已反映得七七八八，中國一連兩日推出《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案

》和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，反映中國政府仍然歡迎外資進場，

有助大市氣氛回暖。港股阻力位看７月尾的下跌裂口，近２７２００點。

近期原材料、基建板塊有炒作，預期隨需求上升尚有一輪炒作空間。（ｎｓ）

