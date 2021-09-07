《異動股》鋁價創十年高位，中鋁（０２６００）開升逾２％

《經濟通通訊社７日專訊》中鋁（０２６００）現價升２﹒３５％，報６﹒１元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１４﹒４５％。該股成交約７９萬股，涉資４７９萬元。

佔全球的四分之一鋁土礦產的幾內亞發生政變，倫敦期鋁曾飆至每噸２７８２美元的十年高

位，同時中國的幾內亞鋁土礦價格也創近１８個月高位。

鋁業股及有色板塊受捧；中國宏橋（０１３７８）升２﹒８４％，報１０﹒８８元；馬鋼（

００３２３）升０﹒６９％，報４﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒６２％；

重鋼（０１０５３）升０﹒５１％，報１﹒９９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒

０２％；江銅（００３５８）升０﹒２５％，報１５﹒９４元，以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅０﹒５％。

現時，恆生指數報２６２０７，升４３點或升０﹒１７％，主板成交２１﹒０７億元。國企

指數報９３８６，升１５點或升０﹒１６％。恆生科技指數報６８１４，升３５點或升０﹒５２

％。

即月期指新報２６１２３，升４４點，低水８４點。即月國指期貨報９３７１，升２４點，

低水１５點。即月科指期貨新報６８３２，升４０點，高水２２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中鋁（０２６００） ６﹒１０元 升２﹒３５％

中國宏橋（０１３７８） １０﹒８８元 升２﹒８４％

鞍鋼（００３４７） ６﹒２２元 升０﹒８１％

南方錳業（０１０９１） １﹒４１元 升１﹒４４％

馬鋼（００３２３） ４﹒４０元 升０﹒６９％

重鋼（０１０５３） １﹒９９元 升０﹒５１％

江銅（００３５８） １５﹒９４元 升０﹒２５％

有色礦業（０１２５８） ４﹒２３元 無升跌

洛鉬（０３９９３） ５﹒９５元 無升跌

俄鋁（００４８６） ６﹒６５元 跌４﹒５９％

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（ｈｃ）

