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07/09/2021 09:25

《異動股》鋁價創十年高位，中鋁（０２６００）開升逾２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中鋁（０２６００）現價升２﹒３５％，報６﹒１元，以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１４﹒４５％。該股成交約７９萬股，涉資４７９萬元。
　　佔全球的四分之一鋁土礦產的幾內亞發生政變，倫敦期鋁曾飆至每噸２７８２美元的十年高
位，同時中國的幾內亞鋁土礦價格也創近１８個月高位。
　　鋁業股及有色板塊受捧；中國宏橋（０１３７８）升２﹒８４％，報１０﹒８８元；馬鋼（
００３２３）升０﹒６９％，報４﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒６２％；
重鋼（０１０５３）升０﹒５１％，報１﹒９９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒
０２％；江銅（００３５８）升０﹒２５％，報１５﹒９４元，以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅０﹒５％。
　　現時，恆生指數報２６２０７，升４３點或升０﹒１７％，主板成交２１﹒０７億元。國企
指數報９３８６，升１５點或升０﹒１６％。恆生科技指數報６８１４，升３５點或升０﹒５２
％。
　　即月期指新報２６１２３，升４４點，低水８４點。即月國指期貨報９３７１，升２４點，
低水１５點。即月科指期貨新報６８３２，升４０點，高水２２點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中鋁（０２６００）　　　　　６﹒１０元　　　升２﹒３５％
　　中國宏橋（０１３７８）　　１０﹒８８元　　　升２﹒８４％
　　鞍鋼（００３４７）　　　　　６﹒２２元　　　升０﹒８１％
　　南方錳業（０１０９１）　　　１﹒４１元　　　升１﹒４４％
　　馬鋼（００３２３）　　　　　４﹒４０元　　　升０﹒６９％
　　重鋼（０１０５３）　　　　　１﹒９９元　　　升０﹒５１％
　　江銅（００３５８）　　　　１５﹒９４元　　　升０﹒２５％
　　有色礦業（０１２５８）　　　４﹒２３元　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　５﹒９５元　　　無升跌
　　俄鋁（００４８６）　　　　　６﹒６５元　　　跌４﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）

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