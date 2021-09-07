《異動股》科技股普遍造好，騰訊、美團、快手均高開約１％

《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）現價升０﹒９９％，報５１０元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅４﹒５１％。該股成交約８７萬股，涉資４﹒３９億元。

科技股氣氛緩和，科技股龍頭普遍高開。快手（０１０２４）升０﹒８６％，報９４元，以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒９７％。美團（０３６９０）升１﹒４６％，報２５

１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒５３％。百度（０９８８８）升１﹒３６％，

報１６４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒４％。

現時，恆生指數報２６２０７，升４３點或升０﹒１７％，主板成交２１﹒０７億元。國企

指數報９３８６，升１５點或升０﹒１６％。恆生科技指數報６８１４，升３５點或升０﹒５２

％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ５１０﹒００元 升０﹒９９％

快手 （０１０２４） ９４﹒００元 升０﹒８６％

小米 （０１８１０） ２４﹒９５元 無升跌

美團 （０３６９０） ２５１﹒００元 升１﹒４６％

京東集團（０９６１８） ３１８﹒００元 升０﹒５１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ７００﹒００元 升１﹒１６％

百度 （０９８８８） １６４﹒００元 升１﹒３６％

阿里巴巴（０９９８８） １６８﹒４０元 升０﹒２４％

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（ｋｓ）



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