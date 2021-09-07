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即市新聞

07/09/2021 09:25

《異動股》科技股普遍造好，騰訊、美團、快手均高開約１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）現價升０﹒９９％，報５１０元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅４﹒５１％。該股成交約８７萬股，涉資４﹒３９億元。
　　科技股氣氛緩和，科技股龍頭普遍高開。快手（０１０２４）升０﹒８６％，報９４元，以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒９７％。美團（０３６９０）升１﹒４６％，報２５
１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒５３％。百度（０９８８８）升１﹒３６％，
報１６４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒４％。
　　現時，恆生指數報２６２０７，升４３點或升０﹒１７％，主板成交２１﹒０７億元。國企
指數報９３８６，升１５點或升０﹒１６％。恆生科技指數報６８１４，升３５點或升０﹒５２
％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　５１０﹒００元　　　升０﹒９９％
　　快手　　（０１０２４）　　　９４﹒００元　　　升０﹒８６％
　　小米　　（０１８１０）　　　２４﹒９５元　　　無升跌
　　美團　　（０３６９０）　　２５１﹒００元　　　升１﹒４６％
　　京東集團（０９６１８）　　３１８﹒００元　　　升０﹒５１％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　７００﹒００元　　　升１﹒１６％
　　百度　　（０９８８８）　　１６４﹒００元　　　升１﹒３６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１６８﹒４０元　　　升０﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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