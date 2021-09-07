《中資異動》國務院推前海深港現代服務業改革，深圳國際高開４％

《經濟通通訊社７日專訊》深圳國際（００１５２）現價升３﹒９２％，報１０﹒６元，盤

中高見１０﹒８４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１３％。該股成交約４４萬股

，涉資４７０萬元。

相關概念股上揚，深高速（００５４８）升１﹒３２％，報７﹒６７元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅２﹒２７％。深圳控股（００６０４）升３﹒９３％，報２﹒３８元。

國務院出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，定位建設高水平對外開

放門戶樞紐。

方案提出，深化與港澳服務貿易自由化。在不危害國家安全、風險可控前提下，在內地與香

港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（ＣＥＰＡ）框架內，支持前海合作區對港澳擴大服務

領域開放。支持前海合作區在服務業職業資格、服務標準、認證認可、檢驗檢測、行業管理等領

域，深化與港澳規則對接，促進貿易往來。

在前海合作區引進港澳及國際知名大學開展高水平合作辦學，建設港澳青年教育培訓基地。

在審慎監管和完善風險防控前提下，支持前海打造面向海外市場的文化產品開發、創作、發行和

集散基地。支持港澳醫療機構集聚發展，建立與港澳接軌的開放便利管理體系。推動對接港澳游

艇出入境、活動監管、人員貨物通關等開放措施，在疫情防控常態化條件下研究簡化有關船舶衛

生控制措施證書和擔保要求。



現時，恆生指數報２６１９１，升２８點或升０﹒１１％，主板成交５５﹒１９億元。國企

指數報９３９１，升１９點或升０﹒２１％。恆生科技指數報６８３０，升５２點或升０﹒７７

％。

即月期指新報２６０９０，升１１點，低水１０２點。即月國指期貨報９３６４，升１７點

，低水２７點。即月科指期貨新報６８３５，升４３點，７４４張。

上證綜合指數報３６１９，跌２點或跌０﹒０７％，成交２８２﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１４５１２，跌３４點或跌０﹒２３％，成交３５４﹒６８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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深高速 （００５４８） ７﹒６７元 升１﹒３２％

深圳控股（００６０４） ２﹒３８元 升３﹒９３％

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（ｋｓ）

