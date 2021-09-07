【人行操作】人行：降準後金融機構流動性充足，不會出現大缺口

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》人行貨幣政策司司長孫國峰表示，７月降準

後，金融機構運用降準釋放的長期資金歸還了一部分中期借貸便利，金融機構的流動性需求得到

了充分滿足。今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。

他表示，今年以來人民銀行實施穩健的貨幣政策，綜合運用降準、再貸款、中期借貸便利、

公開市場操作等多種貨幣政策工具投放基礎貨幣，操作的前瞻性、有效性、精準性提高，保持了

流動性合理充裕。從貨幣市場的ＤＲ００７這個指標看，貨幣市場運行平穩，月末、季末都沒有

出現大的流動。相對公開市場７天操作利率的偏離幅度處於近年來同期低位。８月份，

ＤＲ００７均值是２﹒１５％，比公開市場操作７天逆回購利率低於５個ＢＰ，也就是說很接近

。



＊人行透明度提高，金融機構預防性流動性需求降低＊



對於財政收支、政府債券發行繳款等因素對流動性產生的階段性擾動，孫國峰指出，人民銀

行有充足的工具予以平滑，完全可以保持流動性合理充裕。值得注意的是，近年來，人行完善流

動性和市場利率調控框架，提高透明度，通過言行一致的操作和預期管理穩定了市場預期，有效

降低了金融機構的預防性流動性需求，使得維護貨幣市場平穩運行所需要的流動性的總量持續下

降。也就是說在目前的條件下，可能不需要原來那麼多的流動性就可以保持貨幣市場利率平穩運

行。

他認為，市場不宜簡單根據銀行體系流動性或者超額準備金率判斷流動性鬆緊程度，判斷流

動性最重要的指標是觀察市場利率，特別是ＤＲ００７。

