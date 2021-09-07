《午市前瞻》後市需留意國策會否明朗化，料２６８００點有阻力

《經濟通通訊社７日專訊》恆生指數半日收市報２６３２２，升１５８點或０﹒６１％，主

板成交７７９﹒４３億元。恆生中國企業指數報９４５２，升８１點或０﹒８７％。恆生科技指

數報６８８４，升１０５點或１﹒５６％。



＊科技股可炒波幅＊



港股半日曾漲逾２００點。艾德證券期貨聯席董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，恆指短

期升穿初步阻力，故不宜對後市看得太淡。惟後市仍需留意國策對於科技股有否放鬆或明朗化，

料短期阻力位處於２６７００點至２６８００點。再者，他指現時科技股反彈之際，未見有大批

量資金湧入相關板塊，料科技股反彈純為基金調整倉位，以及重新逐步增加倉位所致。他指現時

科技股波幅大，可主力炒上落為主。

國務院出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，相關股份如深圳國際（

００１５２）及深圳控股（００６０４）本日略有炒作。陳政深指上述種類的政策炒作向來短暫

，不宜投放過多精力。另，本日新能源相關股份見反彈，他稱低位有貨者可先食胡，因普遍估值

昂貴，惟不宜看太淡，始終板塊仍屬資金停留處，可續跟勢短線炒作。（ｋｓ）

