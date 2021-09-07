【譚新強專訪】解決股市經濟背道而馳，冀有更多好公司和穩定監管

《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》國家主席習近平上周四（２日）宣布設立北京證券交易

所。北交所是內地時隔逾３０年，再新設立的證券交易所，市場或認為有利中小企，或認為將分

流資金。對此，中環資產投資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》表示，內地近年資本市場表現

跟經濟背道而馳，根本應是有更多的好質素的公司以及穩定的扶助企業的監管政策方向。



＊將「市場」擺在何位置事關創業信心＊



他指，中國政府好支持資本市場發展，特別是近期房地產市場調控收緊，Ａ股最近的成交量

節節上升。但他隨即話鋒一轉稱，過去一年五年十年，中國股市的表現其實跟經濟發展完全背道

而馳，無論Ａ股、Ｂ股、Ｈ股、中概股都是如此，「多一塊板、多一個交易所，是否解決到這個

問題？之前都有創業板、科創板啦。」

他認為，多一個所或多一個板未必等於有更多好質素的公司，根本應是有更多的好質素的公

司以及穩定的扶助企業的監管政策方向。此外，中國似乎仍未決定到底如何利用市場，或者說懷

疑市場經濟是否就是最好，但在找到替代品前，將「市場」擺在何位置事關影響創業家、創新者

的信心。

例如有企業家打算在國內開數千家火鍋店後要衝向世界跟麥當勞平起平坐，但可能擔心做得

太大不受政策歡迎，而只開五家算數。（ｚｚ）

