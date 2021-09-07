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07/09/2021 18:00

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０億人幣，買美團沽中芯國際

　　《經濟通通訊社７日專訊》恆指高開４３點，報２６２０７點。最高升２９５點報
２６４５８點，最低跌２８點報２６１３５點。恆指收報２６３５３點，升１９０點或
０﹒７３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５０億元人民幣，增加３７％。北水淨買入最多的個股依次是
美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是中
芯國際（００９８１）、華潤啤酒（００２９１）、中車時代電氣（０３８９８）。
　　主板成交１４４８﹒２９億元減少１％。其中港股通成交３３４﹒８億元，佔總成交
２３﹒１％。
　　美團升４﹒０４％報２５７﹒４元，北水淨買入９﹒９億元。騰訊控股升２﹒０８％報５１
５﹒５元，北水淨買入８﹒７億元。快手升９﹒３３％報１０１﹒９元，北水淨買入４﹒５億元

　　中芯國際跌０﹒６３％報２３﹒８元，北水淨賣出１﹒４億元。華潤啤酒跌３﹒４５％報６
３元，北水淨賣出１﹒４億元。中車時代電氣跌１１﹒５３％報４１﹒０５元，北水淨賣出０﹒
７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒９５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　８﹒６８
　　快手　　　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒４９
　　華潤電力　　　　（００８３６）　　　　　　３﹒０３
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒７７

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒４４
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－１﹒４０
　　中車時代電氣　　（０３８９８）　　　　　－０﹒６５
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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