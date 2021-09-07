【北水炒Ｄ乜】淨流入５０億人幣，買美團沽中芯國際

《經濟通通訊社７日專訊》恆指高開４３點，報２６２０７點。最高升２９５點報

２６４５８點，最低跌２８點報２６１３５點。恆指收報２６３５３點，升１９０點或

０﹒７３％。

按額度計算，北水全日淨流入５０億元人民幣，增加３７％。北水淨買入最多的個股依次是

美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是中

芯國際（００９８１）、華潤啤酒（００２９１）、中車時代電氣（０３８９８）。

主板成交１４４８﹒２９億元減少１％。其中港股通成交３３４﹒８億元，佔總成交

２３﹒１％。

美團升４﹒０４％報２５７﹒４元，北水淨買入９﹒９億元。騰訊控股升２﹒０８％報５１

５﹒５元，北水淨買入８﹒７億元。快手升９﹒３３％報１０１﹒９元，北水淨買入４﹒５億元

。

中芯國際跌０﹒６３％報２３﹒８元，北水淨賣出１﹒４億元。華潤啤酒跌３﹒４５％報６

３元，北水淨賣出１﹒４億元。中車時代電氣跌１１﹒５３％報４１﹒０５元，北水淨賣出０﹒

７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） ９﹒９５

騰訊控股 （００７００） ８﹒６８

快手 （０１０２４） ４﹒４９

華潤電力 （００８３６） ３﹒０３

吉利汽車 （００１７５） ２﹒７７



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１﹒４４

華潤啤酒 （００２９１） －１﹒４０

中車時代電氣 （０３８９８） －０﹒６５

小米集團 （０１８１０） －０﹒０９

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