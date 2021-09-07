【大灣區】中央推深化前海方案，中總歡迎港深加強全方位合作

《經濟通通訊社７日專訊》中央昨天（６日）出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改

革開放方案》。香港中華總商會表示歡迎，並指有關深化方案及相關合作安排不僅為香港帶來龐

大發展新機遇，更有助進一步加強港深兩地優勢互補，讓雙方的獨特功能得以更有效發揮，特別

是透過全面深化前海深港現代服務業合作區建設，進一步鞏固和提升港深作為粵港澳大灣區高水

平對外開放的「雙引擎」功能定位，配合「十四五」規劃和「國內國際雙循環」新格局發展。

中總會長袁武表示，《前海方案》大幅擴展合作區面積，並就戰略定位、發展目標、產業重

點、合作機制等作出全面規定和深化改革開放，對推進前海與香港規則對接、機制銜接，強化彼

此現代服務業合作帶來重大意義。



＊香港在金融、專業服務等優勢將獲更大發揮＊



中總指，前海深港合作區將大力發展新型研發機構，推動創新產業鏈和供應鏈對接聯通，聚

焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市等產業範疇，並致力打造國際一流營商環境，制訂

保護外資和民營企業的健全機制，為促進港人港商在前海創業就業與發展提供更高效便利途徑及

支援，而香港在金融、專業服務等優勢將得到更大發揮。



＊深化金融服務互聯互通和人民幣跨境使用＊



中總期望特區政府能用好《前海方案》賦予的政策支持和便利措施，通過強化港深合作機制

，全方位加強兩地互動，特別是深化金融服務互聯互通和人民幣跨境使用、促進創新科技、法律

仲裁和爭議解決等領域合作，讓香港與前海透過更廣泛合作，並結合日前發佈的《橫琴粵澳深度

合作區建設總體方案》，攜手推動香港、澳門、前海及橫琴在參與粵港澳大灣區建設發揮更大作

用。該會將積極協助會員企業及香港工商界，在深化開放合作的框架下進一步探索發展新空間。

（ｃｗ）

