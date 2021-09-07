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07/09/2021 09:04

【大灣區】林鄭歡迎前海方案，冀香港社會各界把握機遇

　　《經濟通通訊社７日專訊》繼表示研推橫琴粵澳合作區後，中央及國務院再宣布，擴展目前
港深前海合作區面積８倍，至１２０平方公里。特首林鄭月娥表示歡迎中央兩個方案，期望香港
社會各界在特區政府政策支持下，能積極把握前海和橫琴方案帶來的機遇，共同推動建設粵港澳
大灣區，特區政府將通過港澳政府的合作機制，探討香港可如何為《橫琴方案》的實施提供支持
並作出貢獻。

＊曾國衞任前海工作專班港方組長＊

　　林鄭月娥表示，為加快推動在前海更高水平的合作和更多具體措施的落實，港深兩地政府早
前已同意成立高層次的工作專班，港方的組長是政制及內地事務局局長曾國衞。
　　她指，《前海方案》的推出，將有利推動更高水平的港深合作，發揮兩地在粵港澳大灣區內
「雙引擎」功能；又讚揚《前海方案》不但能充分發揮香港在高端專業服務業的固有優勢，助力
提升前海深港現代服務業合作區的功能，更能促進香港專業服務業的長遠發展。

＊為香港專業人才和企業締造更廣闊發展空間＊

　　林鄭月娥強調，香港會充分發揮自身的優勢，協助前海推動服務貿易全面自由化、擴大金融
市場互聯互通、提升法律事務對外開放水平等，同時為香港不同界別的專業人才和企業締造更廣
闊的發展空間。（ｃｌ）

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