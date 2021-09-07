【夜期時段】即月期指最新報２６２１９點，跌２點，低水１３５點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２０６點，跌１５點，低水

１４８點，最新報２６２１９點，跌２點，低水１３５點，合約成交２３５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９４２０點，跌５點，低水４８點，最新報９４２１點，跌

４點，低水４７點，合約成交３９１張。



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