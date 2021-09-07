【理財通】恒生：理財通準備工作就緒，全年計劃增聘５００名員工

《經濟通通訊社７日專訊》恆生銀行（０００１１）投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，

該行已全面準備就緒迎接「跨境理財通」，包括已選定內地合作銀行，全年計劃增聘５００名前

線及財富管理員工以提供跨境理財服務，特別加强財富管理及重點增聘跨境理財人才，預計跨境

理財通開通初期，可為南向通客戶提供集中在低風險至中風險的理財產品，涵蓋不同資產及市場

的基金、債券、港幣及外幣存款等產品。



＊恆生資產管理規模增至近６０００億元，按年雙位數增長＊



李佩珊指出，該行的年輕客戶資產管理規模（ＡＵＭ）按年升２５％。同時，受益於包括

「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ 優卓理財」及「優越理財」在內的其他客戶，帶動整體財富管理業務有

強勁表現，截至６月底，該行資產管理規模增長至接近６０００億元，按年錄雙位數的增長。

她補充指，儘管今年第二季市場投資氣氛較為淡靜，但資產管理規模仍有正面增長，預料下

半年疫情反覆依然困擾經濟復甦及投資氣氛，但眼見目前變種病毒在本港受控，對未來的資產管

理規模增長有信心。



＊上半年經數碼渠道投資交易年輕客戶按年急升１﹒６１倍＊



數碼銀行主管鄭維章指出，恆生數碼銀行登記客戶已達２５０萬，而年輕客群近年漸趨積極

進行財富管理，上半年經數碼渠道投資交易的年輕客戶按年急升１﹒６１倍，而且該客戶群有超

過８０％的投資交易量均以數碼渠道進行。他又指，個人流動理財服務應用程式新增的「我的投

資」功能，讓客戶迅速和清晰掌握所有投資項目。

李佩珊亦宣布，「恆生投資快」股票應用程式推出全新美股手機買賣服務，客戶可一站式管

理證券戶口中的美股，並享有無上限免費即時美股報價等服務。新啟動服務的客戶，首６個月每

月首１０次美股交易免費。她指出，參考市面上其他大型銀行，優惠期後其美股交易收費也具競

爭力。她同時預告，該行即將推出與美股掛鈎的新產品，以照顧較具投資經驗的投資者，相關產

品現正處最後審批階段。（ａｃ）

