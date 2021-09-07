【國安立法】支聯會下午到警察總部遞交回信

《經濟通通訊社７日專訊》對於警方國安處要求支聯會提交資料，支聯會常委下午到警察總
部遞交回信。支聯會副主席鄒幸彤表示，支聯會並非外國代理人，認為國安處錯誤引用法律，未
有交代要求他們提交資料的理據，違反自然公義的原則，因此認為國安處的指示不合法，支聯會
不會遵從，亦料常委遞交信件後不會立即被捕，相信警方需要時間處理他們的回信。（ｂｎ）（
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