【新冠肺炎】林鄭：本港２１日本地清零，回港易明日凌晨起恢復

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥行會前見記者，她表示，本港過去一周並無本

地確診個案，達至２１日本地「清零」，明日（８日）凌晨起全面恢復適用於內地和澳門的香港

居民的回港易計劃。

林鄭表示，港府８月初因應內地疫情，暫停廣東省以外的回港易計劃，但內地已長時間沒有

輸入病例，認為可以較放心恢復計劃。如果內地有地區被列為中高風險，計劃就不適用，目前暫

被列為中高風險的地區有６個。（ｈｙ）

