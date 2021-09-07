【新冠肺炎】林鄭：來港易本月１５日推出，每日有２０００個名額

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前記者會宣布，適用於內地和澳門的非

香港居民的來港易計劃，將於本月１５日正式推出，初時每日有２０００個名額，深圳灣口岸和

港珠澳大橋口岸每日各有１０００個名額。稍後政制局將公布更多詳情。（ｈｙ）



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