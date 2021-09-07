【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心本月２０日開放，下周接受外傭預約

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥表示，本月２０日將開放竹篙灣檢疫中心

８００個單位，供抵港外傭檢疫，開放前一個星期將可供預約，每天房價不逾５００元，政務司

司長李家超稍後會實地視察，並公布詳情。（ｈｙ）



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