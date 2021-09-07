《小傳日記》魚缸錄得兩連升，主要因為有科技股撐住，唔止呀，仲有體品股、中資金融股

、同賭股造好，加上Ａ場重新有翻動力，帶動魚缸走高超過兩嚿水。最終魚缸收報２６３５３點

，升１９０點或升近１巴仙，主板成交１４４８﹒２９億銀。國企指數報９４６８點，升９７點

或升１巴仙。恆生科技指數報６８８７點，升１０９點或升近２巴仙。

板塊方面，其實魚缸都幾旺場。科技股方面，近期北水繼續低位掃貨，加上見魚缸氣氛重新

造好，科技股普遍反彈。騰訊（００７００）升２巴仙，報５１５﹒５銀；美團（０３６９０）

升４巴仙，報２５７﹒４銀；快手（０１０２４）升９巴仙，報１０１﹒９銀；嗶哩嗶哩（０９

６２６）升近２巴仙，報７０５銀；明源雲（００９０９）升近７巴仙，報３１﹒７５銀。

體品股繼續強。根據２０２０年神州體育服務貿易進出口總額為１８２﹒５億銀人民幣。李

寧（０２３３１）升７巴仙，報１０７﹒７銀再創新高；安踏（０２０２０）升近２巴仙，報１

５９﹒８銀；特步（０１３６８）升４巴仙，報１３﹒６８銀；申洲（０２３１３）升１巴仙，

報１７７﹒２銀。

資源相關股見炒作。近期煤炭價格繼續上揚，煤炭股有炒作，兗煤（０１１７１）升７巴仙

，報１５﹒８銀；神華（０１０８８）升近２巴仙，報１８﹒１銀；中煤（０１８９８）升近２

巴仙，報５﹒８１銀；佔全球嘅四分之一鋁土礦產嘅幾內亞發生政變，倫敦期鋁曾飆至每噸２７

８２美銀嘅十年高位。中鋁（０２６００）升３巴仙，報６﹒１６銀；鞍鋼（００３４７）升６

巴仙，報６﹒５７銀；馬鋼（００３２３）逾升５巴仙，報４﹒６１銀。

今日魚缸科技股炒起，ＱＱ、美團、京東（０９６１８）已經突破短期阻力位，估計短期繼

續上嘅機會大些少，有貨就可以沽些少落袋然後再坐一坐；二線股好似微盟（０２０１３）、快

手明顯有資金炒作中，可見科技股板塊氣氛轉好，短線不宜太淡。另外，大家可以留意下內券股

，今日部分內券Ａ股見漲停板，但Ｈ股唔太跟，大家可以留意下過兩日有無得跟進！請請！





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