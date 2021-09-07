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07/09/2021 16:37

《小傳日記》科技股繼續撐住魚缸，資源股繼續趁勢炒癲！

　　《小傳日記》魚缸錄得兩連升，主要因為有科技股撐住，唔止呀，仲有體品股、中資金融股
、同賭股造好，加上Ａ場重新有翻動力，帶動魚缸走高超過兩嚿水。最終魚缸收報２６３５３點
，升１９０點或升近１巴仙，主板成交１４４８﹒２９億銀。國企指數報９４６８點，升９７點
或升１巴仙。恆生科技指數報６８８７點，升１０９點或升近２巴仙。
　　板塊方面，其實魚缸都幾旺場。科技股方面，近期北水繼續低位掃貨，加上見魚缸氣氛重新
造好，科技股普遍反彈。騰訊（００７００）升２巴仙，報５１５﹒５銀；美團（０３６９０）
升４巴仙，報２５７﹒４銀；快手（０１０２４）升９巴仙，報１０１﹒９銀；嗶哩嗶哩（０９
６２６）升近２巴仙，報７０５銀；明源雲（００９０９）升近７巴仙，報３１﹒７５銀。
　　體品股繼續強。根據２０２０年神州體育服務貿易進出口總額為１８２﹒５億銀人民幣。李
寧（０２３３１）升７巴仙，報１０７﹒７銀再創新高；安踏（０２０２０）升近２巴仙，報１
５９﹒８銀；特步（０１３６８）升４巴仙，報１３﹒６８銀；申洲（０２３１３）升１巴仙，
報１７７﹒２銀。
　　資源相關股見炒作。近期煤炭價格繼續上揚，煤炭股有炒作，兗煤（０１１７１）升７巴仙
，報１５﹒８銀；神華（０１０８８）升近２巴仙，報１８﹒１銀；中煤（０１８９８）升近２
巴仙，報５﹒８１銀；佔全球嘅四分之一鋁土礦產嘅幾內亞發生政變，倫敦期鋁曾飆至每噸２７
８２美銀嘅十年高位。中鋁（０２６００）升３巴仙，報６﹒１６銀；鞍鋼（００３４７）升６
巴仙，報６﹒５７銀；馬鋼（００３２３）逾升５巴仙，報４﹒６１銀。
　　今日魚缸科技股炒起，ＱＱ、美團、京東（０９６１８）已經突破短期阻力位，估計短期繼
續上嘅機會大些少，有貨就可以沽些少落袋然後再坐一坐；二線股好似微盟（０２０１３）、快
手明顯有資金炒作中，可見科技股板塊氣氛轉好，短線不宜太淡。另外，大家可以留意下內券股
，今日部分內券Ａ股見漲停板，但Ｈ股唔太跟，大家可以留意下過兩日有無得跟進！請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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