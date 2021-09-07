【選舉改革】羅健熙：區議員宣誓安排太遲，民建聯：會全力配合

《經濟通通訊社７日專訊》政府本周起陸續安排區議員宣誓，民主黨主席羅健熙表示，會維

持由黨內區議員自行按個人情況，決定是否宣誓，抑或離開區議員崗位，繼續以其他身份服務社

區。他又質疑，宣誓安排來得太遲，指《２０２１年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》５

月生效，無法理解當局為何要花長時間，才正式安排區議員宣誓，期間又未有澄清各方傳出的「

風聲」，認為一定有影響區議員的辭職決定。

被問到會否參選立法會，羅健熙指，他作為黨主席，不會向公眾提出個人意見，但如果民主

黨在本月２６日的會員大會決定，最終要派人出選，並認為他是合適人選，他會尊重決定。



＊國安處有責任釐清甚麼行為會觸犯國安法＊



至於全國僑聯副主席盧文端撰文指，若民主黨強制阻止成員參選，等同挑戰和破壞新選舉制

度，或會觸犯《港區國安法》，羅健熙回應說，他不知道對方的評論有多權威，但指社會上各人

有不同意見，亦有權發聲，民主黨已經聽到意見。他又認為，行政長官林鄭月娥及警方國安處等

，都有責任釐清甚麼具體行為會觸犯國安法，例如不派人參選是否違法，強調他和黨友都希望守

法。



＊李慧琼：民建聯全力配合區議員宣誓安排＊



民建聯主席李慧琼表示，支持政府公布區議員宣誓安排，民建聯會全力配合，並向全體在任

區議員呼籲，需真心實意履行宣誓內容。她指作為監誓人的民政事務局長，判斷宣誓人是否真誠

時，不能只看宣誓一刻，而要參考過去言行，確定是真正擁護基本法及效忠香港特區，才能審慎

下判斷。李慧琼又指，對於喪失資格議員的薪津處理，如果法例要求當局追討，就應該依法辦事

跟進。（ｈｙ）

