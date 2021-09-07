《新股上市》傳諾威健康及堃博醫療上市前推介，擬共籌約１４０億

《經濟通通訊社７日專訊》路透旗下ＩＦＲ報道，生物技術專業合約研究組織（ＣＲＯ）企
業諾威健康科技，及專注於介入性肺病學的堃博醫療已分別開展上市前推介，擬分別集資１５億
美元（約１１７億港元）及３億美元（約２３﹒４億港元）。（ｈｌ）
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