《鍾之日記》８月外貿增長勁，魚缸收逾三周高

《鍾之日記》９月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地上月進出口表現強勁，按美元計價，８月出口２９４３﹒２億美元，同比增長

２５﹒６％，顯著高於市場預期的增１７﹒１％；進口２３５９﹒８億美元，同比增長

３３﹒１％，亦大幅高於預期的增２６﹒８％。當月貿易順差５８３﹒４億美元，同比增加

２﹒２％，亦多於預期的５１０﹒５億美元。市場分析指，考慮到高基數的因素及全球產業鏈逐

步修復，外貿高增長的態勢料難以持續，四季度壓力仍大。

中國８月進出口數據好過預期，港股上日重返兩萬六關口，今日進一步走高，一度升逾兩百

點，但仍受制５０天線（現處２６６２１）。恆指高開４３點，報２６２０７，開市不久曾轉跌

２８點，低見２６１３５，隨後買盤吸納，大市止跌回升。午後突破上午高位，最多升２９５點

，見２６４５８點。最終收市報２６３５３，上升１９０點或上升０﹒７３％，創８月１３日以

來逾三周收市高位。主板成交略減至１４４８﹒２９億元。

數據造好，加上資源股大幅拉漲，滬綜指盤中確認升勢，午後愈升愈急，收升１﹒５１％，

報３６７６﹒５９點，盤中高見３６８１﹒９３，創下今年２月２２日以來新高，深成指全日漲

１﹒０７％，創業板指倒升０﹒７２％。

兩市全日成交１４０２４億元人民幣，按日減少１﹒７％，連續第３５個交易日破萬億。

《證券時報》發表評論文章稱，對Ａ股市場量化交易成長既不用歡呼，也不要視為洪水猛獸，既

要看到正面作用，也要對負面影響警覺，又呼籲監管層適時制定監管框架。



＊深圳前海擴容至逾１２０平方公里 相關概念股受益＊



中央頒令加強深圳與香港合作，國務院昨天發布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革

開放方案》，方案明確，進一步擴展前海合作區發展空間，前海合作區總面積由１４﹒９２平方

公里擴展至１２０﹒５６平方公里。前海合作區將打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台

，建設高水平對外開放門戶樞紐。

隨著《方案》的發佈，前海合作區內相關上市公司的佈局也備受期待。本港深圳概念股造好

。深圳控股（００６０４）揚４﹒８％；深圳國際（００１５２）急升９％；中集集團

（０２０３９）上升１﹒３％。中港運輸股方面，招商局港口（００１４４）升２﹒５％，廣深

鐵路（００５２５）則漲１﹒４％，深高速（００５４８）微升０﹒３％。

報道指，全面深化前海合作區改革開放，將以制度創新為核心，在「一國兩制」框架下先行

先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式；通過推進現代服務業創新發展

，加快科技發展體制機制改革創新，打造國際一流營商環境，創新合作區治理模式，打造全面深

化改革創新試驗平台；通過深化與港澳服務貿易自由化，擴大金融業對外開放提升法律事務對外

開放水平，高水平參與國際合作，建設高水平對外開放門戶樞紐。



＊資本炒作元宇宙，ＱＱ代理Ｒｏｂｌｏｘ股價升＊



獲字節跳動４月份斥資１億元投資的代碼乾坤，近日在各大應用商店上線一款元宇宙遊戲

《重啟世界》，引爆內地資本市場對元宇宙概念的追捧。遊戲廠商中青寶（深：３０００５２）

在微信公眾號宣布，公司將推出虛擬現實模擬經營類的元宇宙遊戲《釀酒大師》，中青寶股價今

日升兩成漲停，現價報９﹒８４元人民幣，不過公司盤後馬上澄清，不確定遊戲能否上線。

美國遊戲公司Ｒｏｂｌｏｘ今年３月上市後市值急漲，是外界第一次關注到元宇宙概念，有

業界人士指，元宇宙遊戲結合ＶＲ技術，或將是未來遊戲甚至是社交程式的一大方向，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ創辦人朱克伯格曾提及，要將Ｆａｃｅｂｏｏｋ發展成元宇宙模式。

元宇宙類似於遊戲界的開放世界系統，不存在遊戲版圖的阻礙，亦不設線性關卡，但元宇宙

概念更進一步，例如在Ｒｏｂｌｏｘ公司推出的《機器磚塊》中，玩家可以自行創造遊戲物品、

時裝甚至是遊戲本身，有電影公司在該遊戲中舉辦宣傳活動，甚至有歌手舉辦虛擬音樂會。

《機器磚塊》的國區由騰訊（００７００）代理，騰訊股價今日升２﹒１％，報５１５﹒５

元。



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