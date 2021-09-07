【大灣區】前海深港合作區擴至１２０平方公里，創新治理模式

《經濟通通訊社７日專訊》國務院出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案

》，把前海合作區的總面積由１４﹒９２平方公里，擴大７倍至１２０﹒５６平方公里。

前海合作區方案，目標是在２０２５年，初步形成具有全球競爭力的營商環境；２０３５年

時，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平。

根據方案，以現有前海合作區為基礎，進一步擴展至以下區域：南側毗鄰的蛇口及大小南山

片區（東至后海大道、近海路、愛榕路、招商路、水灣路，南至深圳灣，西至月亮灣大道、珠江

口，北至東濱路，包含中國（廣東）自由貿易試驗區的蛇口區塊）２２﹒８９平方公里；北側毗

鄰的會展新城及海洋新城片區（東至松福大道，南至福永河，西至海岸線，北至東寶河、沙井北

環路）２９﹒３６平方公里，機場及周邊片區（東至寶安大道，南至金灣大道、寶源路、碧灣路

，西至海岸線，北至福永河、松福大道、福洲大道）３０﹒０７平方公里，寶安中心區及大鏟灣

片區（東至寶安大道，南至雙界河，西至海岸線，北至金灣大道、寶源路、碧灣路，另包括大小

鏟島、孖洲島）２３﹒３２平方公里。



＊為港澳青年在合作區學習、工作、居留、生活、創業、就業等提供便利＊



根據方案，前海合作區將打造全面深化改革創新試驗平台，推進現代服務業創新發展，建立

健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展體制機制；

加快科技發展體制機制改革創新，聚焦人工智能（ＡＩ）、健康醫療、金融科技、智慧城市

等港澳優勢領域，促進港澳和內地創新鏈對接聯通，推動科技成果向技術標準轉化；

打造國際一流營商環境。完善競爭政策框架，建立健全競爭政策實施機制，探索設立議事協

調機構性質的公平競爭委員會，開展公平競爭審查和第三方評估，以市場化法治化國際化營商環

境支持和引導產業發展。依法合規探索減少互聯網融合類產品及服務市場准入限制。

研究加強在交通、通信、信息、支付等領域與港澳標準和規則銜接。為港澳青年在前海合作

區學習、工作、居留、生活、創業、就業等提供便利。支持港澳和國際高水平醫院在前海合作區

設立機構，提供醫療服務。建立完善外籍人才服務保障體系，實施更開放的全球人才吸引和管理

制度，為外籍人才申請簽證、居留證件、永久居留證件提供便利。



＊將允許港澳和外籍人士任法定機構職務＊



創新合作區治理模式。推進以法定機構承載部分政府區域治理職能的體制機制創新，優化法

定機構法人治理結構、職能設置和管理模式。積極穩妥制定相關製度規範，研究在前海合作區工

作、居留的港澳和外籍人士參與前海區域治理途徑，探索允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前

海合作區內法定機構職務。（ｃｔ）

