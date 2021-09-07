【大灣區】前海合作區：人幣跨境使用先行先試，擴大服務領域開放

《經濟通通訊社７日專訊》國務院出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案

》，定位建設高水平對外開放門戶樞紐。

方案提出，深化與港澳服務貿易自由化。在不危害國家安全、風險可控前提下，在內地與香

港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（ＣＥＰＡ）框架內，支持前海合作區對港澳擴大服務

領域開放。支持前海合作區在服務業職業資格、服務標準、認證認可、檢驗檢測、行業管理等領

域，深化與港澳規則對接，促進貿易往來。

在前海合作區引進港澳及國際知名大學開展高水平合作辦學，建設港澳青年教育培訓基地。

在審慎監管和完善風險防控前提下，支持前海打造面向海外市場的文化產品開發、創作、發行和

集散基地。支持港澳醫療機構集聚發展，建立與港澳接軌的開放便利管理體系。推動對接港澳游

艇出入境、活動監管、人員貨物通關等開放措施，在疫情防控常態化條件下研究簡化有關船舶衛

生控制措施證書和擔保要求。



＊支持港交所前海聯合交易中心開展大宗商品現貨交易＊



擴大金融業對外開放。在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領

域先行先試。開展本外幣合一銀行帳戶試點，為市場主體提供優質、安全、高效的銀行帳戶服務

。支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資等業務。支持國際保險機構在前海合作區發展，為

中資企業海外經營活動提供服務。深化粵港澳綠色金融合作，探索建立統一的綠色金融標準，為

內地企業利用港澳市場進行綠色項目融資提供服務。探索跨境貿易金融和國際支付清算新機制。

支持前海推進監管科技研究和應用，探索開展相關試點項目。支持香港交易所前海聯合交易中心

依法合規開展大宗商品現貨交易。依托技術監測、預警、處置等手段，提升前海合作區內金融風

險防範化解能力。



＊探索不同法系、跨境法律規則銜接＊



提升法律事務對外開放水平。在前海合作區內建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中

心，探索不同法系、跨境法律規則銜接。探索完善前海合作區內適用香港法律和選用香港作仲裁

地解決民商事案件的機制。探索建立前海合作區與港澳區際民商事司法協助和交流新機制。深化

前海合作區內地與港澳律師事務所合夥聯營機制改革，支持鼓勵外國和港澳律師事務所在前海合

作區設立代表機構。支持前海法院探索擴大涉外商事案件受案範圍，支持香港法律專家在前海法

院出庭提供法律查明協助，保護進行跨境商業投資的企業與個人的合法權益。建設訴訟、調解、

仲裁既相互獨立又銜接配合的國際區際商事爭議爭端解決平台。允許境外知名仲裁等爭議解決機

構經廣東省政府司法行政部門登記並報國務院司法行政部門備案，在前海合作區設立業務機構，

就涉外商事、海事、投資等領域發生的民商事爭議開展仲裁業務。探索在前海合作區開展國際投

資仲裁和調解，逐步成為重要國際商事爭議解決中心。



＊建設跨境貿易大數據平台，推動境內外口岸數據互聯＊



高水平參與國際合作。健全投資保險、政策性擔保、涉外法律服務等海外投資保障機制，充

分利用香港全面與國際接軌的專業服務，支持前海合作區企業走出去。加強與國際港口和自由貿

易園區合作，建設跨境貿易大數據平台，推動境內外口岸數據互聯、單證互認、監管互助互認，

開展雙多邊投資貿易便利化合作。支持在前海合作區以市場化方式發起成立國際性經濟、科技、

標準、人才等組織，創新國際性產業和標準組織管理制度。（ｃｔ）

