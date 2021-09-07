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07/09/2021 16:17

【新冠肺炎】中國疾控中心：中秋國慶假期不提倡聚集和聚會

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶在新聞發布會上表示，中
秋國慶假期不提倡聚集和聚會。在目前全球新冠疫情流行的嚴峻形勢下，外防輸入的壓力依然很
大，提醒公眾在出行過程中依然要保持疫情防控的警惕性。在假期不提倡聚集和聚會，尤其不允
許大規模的聚集。在出行之前，要了解目的地的疫情防控等級，不能前往中高風險地區，如果所
在地是中高風險地區，也不能出行。（ｃｔ）

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