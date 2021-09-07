【加碼調控】８月上海二手房成交同比跌四成，為今年最大幅度下跌

《經濟通通訊社７日專訊》上海鏈家研究院監控數據顯示，８月份上海共成交二手房１﹒８

萬套，環比下降２４％，同比下降４０％，為今年以來最大幅度的下跌，成交金額５７４億元人

民幣，環比下降３０％，同比下降４４％。成交價也出現了今年以來首次明顯的下降，環比下降

８％，同比下降５％。（ｊｔ）



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